В сборной Франции определились с тренером на Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сохранит свой пост как минимум до лета 2024 года, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство французской федерации футбола довольно работой специалиста. В связи с этим было решено отказаться от варианта с назначением Зинедина Зидана.

Напомним, что сборная Франции под руководством Дешама стала чемпионом мира в 2018 году. На нынешнем чемпионате мира в Катаре французы дошли до полуфинала, где сыграют с Марокко.

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