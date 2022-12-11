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В сборной Франции определились с тренером на Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сохранит свой пост как минимум до лета 2024 года, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, руководство французской федерации футбола довольно работой специалиста. В связи с этим было решено отказаться от варианта с назначением Зинедина Зидана.

Напомним, что сборная Франции под руководством Дешама стала чемпионом мира в 2018 году. На нынешнем чемпионате мира в Катаре французы дошли до полуфинала, где сыграют с Марокко.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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