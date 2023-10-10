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В сборной Франции недовольный формой Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 01:47
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В сборной Франции недовольный формой Мбаппе Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, ответил на вопрос журналистов по поводу текущей формы капитана команды Килиана Мбаппе.

По словам Дешама, в данный момент Мбаппе не на своей пиковой форме, и это сразу заметно у игроков его статуса.

“Можно вспомнить моменты, которые Мбаппе имел в прошлом матче за ПСЖ. Я думаю, что футболист такого уровня отлично понимает свои ошибки. Тем не менее, Мбаппе особенно выделялся во втором тайме, где он проявил мобильность и был одним из лучших на поле”, - сказал тренер.

Также Дешам также в защиту футболиста сказал, что тот пережил сложное лето и сейчас ПСЖ столкнулся с тяжелым графиком.

“Это все факторы, которые объясняют его не лучшую форму. Главное, что Мбаппе улыбается и счастлив находиться на поле”, - добавил он.

Отметим, что во время октябрьского перерыва сборная Франции проведет матч отбора на Евро-2024 с Нидерландами 13 октября. Спустя четыре дня, 17 октября, французам предстоит товарищеский матч против Шотландии.

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