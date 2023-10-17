В сборной Аргентины назвали лучшего футболиста после Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не считает справедливой критику нападающего аргентинской национальной команды Лаутаро Мартинеса.

Футболист подвергся обсуждения из-за того, что мало забивает голов в составе сборной Аргентины.

«Лаутаро — второй бомбардир команды после Месси. Мы не беспокоимся. Он — один из наших лучших игроков, и мы рассчитываем на него. Я даже не говорил с ним об этой проблеме. Я не беспокоюсь по этому поводу, не знаю насчёт него, но думаю, что нет. На днях у него был впечатляющий матч, и больше мне нечего сказать», — приводит слова Скалони официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Мартинес играет за главную команду Аргентины с 2018 года. За это время нападающий «Интера» принял участие в 51 матче, в которых отметился 21 голом и семью результативными передачами.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром в составе миланского “Интера”. Вместе с командой он дошел до финала Лиги чемпионов.