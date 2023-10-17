EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола В сборной Аргентины назвали лучшего футболиста после Месси

В сборной Аргентины назвали лучшего футболиста после Месси

Новости футбола Сегодня, 05:05
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В сборной Аргентины назвали лучшего футболиста после Месси В сборной Аргентины назвали лучшего футболиста после Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не считает справедливой критику нападающего аргентинской национальной команды Лаутаро Мартинеса.

Футболист подвергся обсуждения из-за того, что мало забивает голов в составе сборной Аргентины.

«Лаутаро — второй бомбардир команды после Месси. Мы не беспокоимся. Он — один из наших лучших игроков, и мы рассчитываем на него. Я даже не говорил с ним об этой проблеме. Я не беспокоюсь по этому поводу, не знаю насчёт него, но думаю, что нет. На днях у него был впечатляющий матч, и больше мне нечего сказать», — приводит слова Скалони официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, Мартинес играет за главную команду Аргентины с 2018 года. За это время нападающий «Интера» принял участие в 51 матче, в которых отметился 21 голом и семью результативными передачами.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром в составе миланского “Интера”. Вместе с командой он дошел до финала Лиги чемпионов.

Связанные команды и лиги
Аргентина
Популярные новости
Президент Франции высказался об убийстве фанатов в Швеции Новости футбола Сегодня, 01:52 Президент Франции высказался об убийстве фанатов в Швеции
Квалификация на Чемпионат Европы: Нидерланды обыграли Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар Новости футбола Вчера, 16:53 Квалификация на Чемпионат Европы: Нидерланды обыграли Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар
Евро-2024. Португалия с дублем Роналду уничтожила Боснию, победа словаков Новости футбола Вчера, 16:42 Евро-2024. Португалия с дублем Роналду уничтожила Боснию, победа словаков
ВИДЕО. Теракт в Брюсселе. Член ИГИЛ убил фанатов Швеции во время матча Евро-2024 Новости футбола Вчера, 16:17 ВИДЕО. Теракт в Брюсселе. Член ИГИЛ убил фанатов Швеции во время матча Евро-2024
Роналду забил 40-й гол в 2023 году Новости футбола Вчера, 15:52 Роналду забил 40-й гол в 2023 году
Игрока Кордобы нашли мертвым на железной дороге Новости футбола Вчера, 14:15 Игрока Кордобы нашли мертвым на железной дороге
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:05 ФИФА выплатит компенсацию двум командам Ла Лиги за травмы их игроков, полученные в сборных Новости футбола Сегодня, 05:39 Защитник сборной Бельгии высказался об убийстве фанатов Новости футбола Сегодня, 05:05 В сборной Аргентины назвали лучшего футболиста после Месси Новости футбола Сегодня, 04:32 Умер террорист, который расстрелял фанатов сборной Швеции Новости футбола Сегодня, 03:56 Гражданин Израиля записал видеообращение к Месси Новости футбола Сегодня, 03:14 По решению футболиста. Стало известно, кто инициировал остановку матча Бельгия - Швеция Новости футбола Сегодня, 02:58 Убийство шведских фанатов. Полиция задержала стрелка Новости футбола Сегодня, 02:13 Зидан рассказал о трудностях в работе тренером Новости футбола Сегодня, 01:52 Президент Франции высказался об убийстве фанатов в Швеции Новости футбола Сегодня, 01:36 Неймар оказался в центре нового скандала
Лучшие бонусы
Все
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопирован
Получить
Бонус +500% на первый депозит 500 % Получить 1Win
100% -й бонус на первый депозит 100 % Получить 1хБет
Акция для новых клиентов 30 $ Получить Бет365
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Франция — Шотландия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Венесуэла — Чили 18 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Парагвай — Боливия 18 октября 2023 года