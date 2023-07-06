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В Саудовскую Аравию пытаются заманить звездного тренера

Новости футбола Сегодня, 06:00
В Саудовскую Аравию пытаются заманить звездного тренера Фото: твиттер Лацио

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри мог переехать на Ближний Восток.

По словам специалиста, недавно он получил предложение поработать в Саудовской Аравии.

Сарри отметил, что на данном этапе карьеры он предпочитает остаться в римском клубе. При этом он не исключил, что в ближайшем будущем сможет пересмотреть свое решение в пользу поездки в арабскую страну.

"Не буду скрывать того, что мне поступило несколько предложений из Саудовской Аравии. Но пока я счастлив в "Лацио", поэтому деньги не имеют значения. Если через несколько лет я перестану быть счастливым или мой контракт не будет продлен, то я начну рассматривать эти предложения на год или два.

Сейчас я нахожусь всего в двух часах езды от дома, поэтому я не собираюсь принимать такие предложения во внимание", - сказал он.

Напомним, что текущий контракт тренера с "Лацио" рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне под руководством Маурицио Сарри “Лацио” финишировал на втором месте в чемпионате Италии, получив прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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