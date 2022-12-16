В саудовском клубе странно отреагировали на вопрос о Роналду
Новости футбола Сегодня, 04:33
Глава совета директоров клуба “Аль-Наср” Мусли Аль-Муаммар довольно странно ответил на вопрос журналистов о возможном приглашении в команду португальца Криштиану Роналду.
В беседе с представителями СМИ у функционера спросили, будет ли клуб продолжать переговоры с футболистом. В ответ на это Аль-Муаммар сказал: “Кто такой Роналду? Не знаю такого".
Интересно, что во время ЧМ-2022 активно распространяли слухи о том, что Роналду получил щедрое предложение от “Аль-Насра”. СМИ писали о предложении, по которому португалец мог заработать 500 миллионов за 2,5 года.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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