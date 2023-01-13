В саудовском клубе ответили на слухи о приглашении Месси

Генеральный директор “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии Фахед Аль-Мофаридж ответил на слухи о возможном приглашении аргентинца Лионеля Месси.

По словам функционера, ситуация будет схожей на ту, которая произошла с Криштиану Роналду и “Аль-Насром”.

“Мы говорим не только о клубе и игроке, это касается не только клуба. Наша страна готовится к прорыву в мире футбола после комментариев министра спорта, сделанных ранее”, — сказал он.

Ранее СМИ писали, что Месси готовы платить 280 млн в год, причем большая часть затрат будет компенсирована государством.