В Саудовской Аравии продолжают петь оды Роналду

Генеральный директор "Аль-Насра" Ахмед Аль-Хамди рассказал о том, как важен для клуба трансфер Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец перебрался в саудовский клуб в конце прошлого года. В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате, в которых забил 11 голов и отдал две голевые передачи.

По словам руководителя клуба, подписание Роналду - историческая сделка и свидетельство о великом возрождении.

"Такой трансфер говорит о неограниченной поддержке мудрого руководства. Эхо этого события разносится по всему миру.

Это будет иметь огромное положительное влияние на внешний облик Саудовской Аравии и продемонстрирует миру уровень ее прогресса", - отметил Аль-Хамди.