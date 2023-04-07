В Саудовской Аравии продолжают петь оды Роналду
Новости футбола Сегодня, 05:17
Фото: твиттер Аль-Насра
Генеральный директор "Аль-Насра" Ахмед Аль-Хамди рассказал о том, как важен для клуба трансфер Криштиану Роналду.
Напомним, что португалец перебрался в саудовский клуб в конце прошлого года. В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате, в которых забил 11 голов и отдал две голевые передачи.
По словам руководителя клуба, подписание Роналду - историческая сделка и свидетельство о великом возрождении.
"Такой трансфер говорит о неограниченной поддержке мудрого руководства. Эхо этого события разносится по всему миру.
Это будет иметь огромное положительное влияние на внешний облик Саудовской Аравии и продемонстрирует миру уровень ее прогресса", - отметил Аль-Хамди.
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