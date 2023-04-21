В Саудовской Аравии приняли решение по поводу скандала с Роналду

На официальном сайте Федерации футбола Саудовской Аравии было опубликовано решение комитета по дисциплине и этике, по поводу португальского форварда “Аль-Насра” Криштиану Роналду.

Как известно, португалец показал непристойный жест в матче с “Аль-Хилялем” (0:2), из-за чего подвергся критике.

Как пишет источник, Роналду избежал наказания, так как комитет рассмотрел только официальную трансляцию игры, а не видео, которые были размещены в социальных сетях.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец забил 11 голов в 11 матчах.