В Роналду по-прежнему заинтересован лишь один клуб

В услугах форварда сборной Португалии Криштиану Роналду до сих пор заинтересован лишь один клуб.

Как пишет AS, футболистом интересуется только “Аль-Насср” из Саудовской Аравии.

Кроме саудовского клуба на португальца претендовал катарский “Аль-Садд”, но стороны так и не начали переговоров.

Как ранее уже писали СМИ, в Саудовской Аравии Роналду предлагают контракт в 200 миллионов за сезон.