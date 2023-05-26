В ресторанах Месси подают необычное блюдо

В сети ресторанов аргентинца Лионеля Месси в Испании и Андорре можно попробовать необычное блюдо.

Как пишет источник, посетители могут хотя бы за столом почувствовать себя знаменитым футболистом. С

В ресторане "Хинча", который расположен в отеле "МиМ Андорра", можно попробовать уникальный десерт “Золотой мяч”.

Стоит он двадцать четыре евро и является самым популярным блюдом в ресторане.