В Ред Булл заняты поисками «нового Ферстаппена»

Хотя в команде Ред Булл уже есть талантливый гонщик Макс Ферстаппен, Хельмут Марко ищет следующую суперзвезду в мире Формулы-1 и рассматривает вариант привлечения пилотов из Макларена.

Марко отвечает за развитие молодых талантов в Ред Булл и, несмотря на критику за жесткость в процессе выбора лучших гонщиков, он также получил похвалу за обнаружение таких талантов, как Себастьян Феттель и сам Ферстаппен. Оба эти гонщика стали чемпионами мира с командой в Формуле-1.

Сейчас австрийскую команду возглавляет Ферстаппен, который был привлечен в молодежную программу Ред Булл в 2015 году и уже показал выдающиеся результаты. Однако, несмотря на его успехи, слухи о его возможном уходе из команды создают драму.

Марко признает, что следующий лидер Ред Булл может быть найден за пределами пула пилотов команды, возможно, даже в Макларен. Хотя говорится о пилотах, таких как Ландо Норрис и Оскар Пиастри, сегодня Ред Булл всё еще рассматривают вариант с Карлосом Сайнсом из Феррари.

Марко утверждает, что они ведут переговоры с Сайнсом, который показывает отличные результаты в этом сезоне, но зарплата, которую ему предлагает Ауди, может стать препятствием для его перехода в Ред Булл.