В Реале восхищаются адаптацией Беллингема

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль считает, что новичок команды Джуд Беллингем довольно быстро адаптировался к новым условиям игры.

Как известно, еще в прошлом сезоне звездный английский футболист выступал в чемпионате Германии.

"Как насчет адаптации Беллингема? Я не был здесь во время адаптации таких игроков, как Роналду или Рамос, но с тех пор, как я здесь, я наблюдаю самую быструю адаптацию, какую только могу представить, у Джуда.

Он проявляет высочайшие результаты не только на поле, но и в раздевалке, в отношениях с партнерами по команде", - приводит слова испанца Madrid Xtra.

20-летний английский футболист на данный момент является лучшим бомбардиро “Реала”.

В прошлом месяце он был признан лучшим игроком чемпионата.

В четырех матчах чемпионата Испании по футболу он забил пять голов, в некоторых матчах он забивал решающие мячи.

Во многом благодаря Беллингему “Реал" сейчас лидирует в турнирной таблице с 12 очками, победив во всех четырех матчах.