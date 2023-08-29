В Реале выступили с заявлением о травме Винисиуса

После травмы своего лидера Винисиуса Жуниора "Реал" не планирует срочно выходить на трансферный рынок для поиска замены футболисту.

Как пишет источник, тренерский штаб под руководством Карло Анчелотти уже принял решение, что будет обходиться имеющимися игроками.

Напомним, что звездный бразильский футболист получил травму в недавнем матче против "Сельты" в испанской Ла Лиге. Из-за повреждения он покинул поле уже в начале первого тайма. Ожидается, что его восстановление займет свыше одного месяца.

В текущем сезоне 23-летний форвард успел сыграть за “Реал” в трех матчах, в которых записал на свой счет один гол.

Отметим, что после трех сыгранных туров в чемпионате Испании мадридский “Реал” уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе максимальное количество очков. Ближайшего соперника “королевский" клуб опережает на два балла.

В прошлом сезоне Винисиус и компания не смогли зацепиться за золотые медали первенства, уступив 10 баллов “Барселоне”, которая стала чемпионом. Также “Реал” вылетел на стадии полуфинала Лиги чемпионов.