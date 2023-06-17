В "Реале" уже ждут перехода Мбаппе

Форвард “Реала” Родриго Гоэс отреагировал на слухи о возможном подписании клубом Килиана Мбаппе из ПСЖ.

По словам нападающего, Мбаппе - феномен и один из лучших игроков.

"баппе сильно хочет перейти в "Реал", но у него есть контракт с ПСЖ, который нужно уважать. Если Мбаппе перейдет в "Реал", то это будет лучше для команды, но если этого не произойдет, то "Реал" найдет другое решение", - сказал он.

Напомним, что контракт форварда с парижанами рассчитан до 2024 года.