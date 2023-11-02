В Реале уверены, что Мбаппе переедет в Мадрид

Игроки Реал Мадрида уверены, что французский нападающий Килиан Мбаппе перейдет в их команду в 2024 году, сообщает Marca.

По информации источников, в клубе не слишком обсуждают эту тему и просто рассматривают этот переход следующим летом как нечто само собой разумеющееся. Однак руководство Реала, с другой стороны, не уверено в необходимости подписывать игрока, которому они полностью не доверяют.

Отметим, что в ПСЖ хотят изменить ситуацию и продлить с французом контракт, который истекает 30 июня 2024 года. Однако сделать это будет сложно. В этом сезоне Килиан забил 12 голов и сделал одну ассист за парижский клуб. Он занял третье место в голосовании за Золотой мяч.

Хосе Мануэль Отеро, член совета директоров "Реала", пояснил, почему мадридский клуб не смог купить Килиана Мбаппе прошлым межсезоном. В этом летом Мбаппе имел возможность перейти в "Реал". Для этого ему пришлось бы отказаться от очень больших бонусов, о которых он уже договорился с "ПСЖ". Кроме того, это был бы трансфер.

Сумма, которую пришлось бы заплатить просто ради того, чтобы получить Мбаппе на год раньше, была бы невероятной. Не было смысла подписывать Мбаппе годом раньше, хотя бы он и занял бы место Бензема.