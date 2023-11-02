EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола В Реале уверены, что Мбаппе переедет в Мадрид

В Реале уверены, что Мбаппе переедет в Мадрид

Новости футбола Вчера, 13:38
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
В Реале уверены, что Мбаппе переедет в Мадрид В Реале уверены, что Мбаппе переедет в Мадрид

Игроки Реал Мадрида уверены, что французский нападающий Килиан Мбаппе перейдет в их команду в 2024 году, сообщает Marca.

По информации источников, в клубе не слишком обсуждают эту тему и просто рассматривают этот переход следующим летом как нечто само собой разумеющееся. Однак руководство Реала, с другой стороны, не уверено в необходимости подписывать игрока, которому они полностью не доверяют.

Отметим, что в ПСЖ хотят изменить ситуацию и продлить с французом контракт, который истекает 30 июня 2024 года. Однако сделать это будет сложно. В этом сезоне Килиан забил 12 голов и сделал одну ассист за парижский клуб. Он занял третье место в голосовании за Золотой мяч.

Хосе Мануэль Отеро, член совета директоров "Реала", пояснил, почему мадридский клуб не смог купить Килиана Мбаппе прошлым межсезоном. В этом летом Мбаппе имел возможность перейти в "Реал". Для этого ему пришлось бы отказаться от очень больших бонусов, о которых он уже договорился с "ПСЖ". Кроме того, это был бы трансфер.

Сумма, которую пришлось бы заплатить просто ради того, чтобы получить Мбаппе на год раньше, была бы невероятной. Не было смысла подписывать Мбаппе годом раньше, хотя бы он и занял бы место Бензема.

Связанные команды и лиги
Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига Испания Лига 1 Франция
Популярные новости
У Месси "украли" награду лучшему новичку МЛС Новости футбола Сегодня, 01:49 У Месси "украли" награду лучшему новичку МЛС
Почти проиграл 23-й ракетке мира. Джокович вышел в 1/4 финала Мастерса в Париже Новости тенниса Вчера, 18:09 Почти проиграл 23-й ракетке мира. Джокович вышел в 1/4 финала Мастерса в Париже
Аякс одержал первую победу с августа Новости футбола Вчера, 17:57 Аякс одержал первую победу с августа
Команда НХЛ потеряет выбор в первом раунде драфта Новости хоккея Вчера, 17:20 Команда НХЛ потеряет выбор в первом раунде драфта
Джеймс Харден может скоро дебютировать за Клипперс Новости баскетбола Вчера, 16:21 Джеймс Харден может скоро дебютировать за Клипперс
Манчестер Юнайтед не планирует увольнять главного тренера Новости футбола Вчера, 15:50 Манчестер Юнайтед не планирует увольнять главного тренера
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:49 У Месси "украли" награду лучшему новичку МЛС Новости футбола Сегодня, 01:43 Удивительно, но факт. Тен Хаг - лучший тренер МЮ после Фергюсона Новости футбола Сегодня, 01:34 Почему у Мбаппе еще нет Золотого мяча? Ответ дал Луис Энрике Новости тенниса Сегодня, 01:28 WTA Finals 2023. Пегула уверенно обыграла Саккари, матч Соболенко и Рыбакиной прерван Новости футбола Сегодня, 01:24 Арсен Венгер рассказал, какие топ-клубы Испании "охотились" за ним Новости футбола Сегодня, 01:20 "Это может показаться удивительным". Беллингем рассказал интересную деталь о своем детстве Новости футбола Сегодня, 01:08 В чемпионате Германии произошла тренерская отставка Новости футбола Сегодня, 00:44 Неймар успешно перенес операцию и показал фото из больницы Новости тенниса Вчера, 18:09 Почти проиграл 23-й ракетке мира. Джокович вышел в 1/4 финала Мастерса в Париже Новости футбола Вчера, 17:57 Аякс одержал первую победу с августа
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дармштадт — Бохум 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Болонья — Лацио 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эспаньол — Эйбар 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье 3 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лестер — Лидс 3 ноября 2023 года