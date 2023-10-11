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В Реале снова начали расхваливать Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 00:48
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В Реале снова начали расхваливать Мбаппе Фото: испанские СМИ

Член правления "Реала" Хосе Мануэль Отеро не стал скрывать, что был бы в восторге от возможного перехода Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Как известно, капитан сборной Франции пока играет за ПСЖ, однако уже ближайшим летом может сменить клубную прописку.

Один из руководителей “Реала” выразил надежду, что Мбаппе примет решение перейти в его клуб, как это сделал Джудж Беллингем.

"Это поможет ему достичь славы в "Реале". Я верю, что Мбаппе скажет "да" и присоединится к клубу, когда его контракт с "ПСЖ" истечет. Очевидно, судьба предназначила играть за “Реал”, - сказал он.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года, и его текущий контракт с клубом действует до 2024 года. В нынешнем сезоне звездный француз сыграл в восьми матчах в различных турнирах, забив восемь голов.

На данный момент "ПСЖ" занимает третье место в чемпионате Франции после восьми туров, имея на своем счету 15 очков. Что касается мадридского “Реала”, то он является лидером турнирной таблицы в чемпионате Испании.

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