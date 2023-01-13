В "Реале" прокомментировали присутствие Роналду на тренировке команды

Пресс-служба мадридского “Реала” прокомментировала присутствие португальского нападающего Криштиану Роналду на тренировке команды

“Рады снова тебя видеть, Криштиану”, - говорится в видео.

Роналду посетил расположение “Реала”, который участвует в Суперкубке Испании, проводящимся в Саудовской Аравии. Ранее он выступал за королевский клуб с 2009 по 2018 год.

Напомним, что некоторое время назад 37-летний Роналду перешел в саудовский “Аль-Наср”. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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