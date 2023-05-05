В "Реале" произошел серьезный разговор после последних неудач

После поражения от “Реала Сосьедад” и падения на 3-е место в чемпионате Испании в “Реале” произошел серьезный разговор.

Как пишет источник, президент клуба Флорентино Перес провел встречу с главным тренером Карло Анчелотти.

В ходе переговоров они обсудили проблемы команды и способы их решения.

Напомним, что уже завтра "Реал" играет в финале Кубка Испании против "Осасуны", а уже на следующей неделе состоится первый полуфинал Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".