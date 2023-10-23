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В Реале ответили на слухи об уходе Модрича

Новости футбола Сегодня, 08:43
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В Реале ответили на слухи об уходе Модрича Фото: твиттер Реала

Генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Луки Модрича.

Ранее СМИ писали, что звездный футболист покинет команду в зимнее трансферное окно. В его услугах якобы заинтересованы команды из Саудовской Аравии.

“На данный момент не ведутся официальные переговоры о переходе Луки в какую-либо команду саудовской лиги в январе следующего года. У нас нет информации о его уходе из команды”, - сказал он.

Напомним, ранее сам 38-летний полузащитник высказал желание получать больше игрового времени в "Реале", так как он чувствует себя физически хорошо.

При этом футболист не стал навязывать свое мнение и признался, что принимает ситуацию такой, какая она есть.

Напомним, что в составе “Реала” Лука Модрич стал обладателем “Золотого мяча”. Долгое время он является лидером команды. В “Реал” он перебрался из английского “Тоттенхэма”.

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