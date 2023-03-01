В "Реале" остались недовольны церемонией The Best

В мадридском “Реал” максимально недовольны церемонией The Best, которая прошла в начале недели в Париже.

По данным AS, боссы “сливочных” не поняли причин, по которым произошло игнорирование игроков их команды.

В “Реале” шокированы тем фактом, что ни один из игроков команды не получил премии.

Напомним, что лучшим футболистом мира по итогам голосования признан футболист “ПСЖ” Лионель Месси.