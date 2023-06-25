В "Реале" определились с новым лидером атаки

Новым лидером мадридского “Реала” станет бразильский нападающий Винисиус Жуниор, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство королевского клуба видит в лице бразильца главную звезду команды. В клубе также отмечают медийную привлекательность игрока.

В завершившемся сезоне 22-летний Винисиус Жуниор провел за “Реал” 55 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.