В "Реале" назвали лучшего игрока сезона

На официальном сайте мадридского "Реала" сообщили, что нападающий Винисиус Жуниор стал лучшим игроком команды в прошлом сезоне.

"Я хочу продолжать улучшать свои навыки и развиваться, чтобы показывать лучшую версию себя", - прокомментировал свой успех бразильский футболист.

В минувшем сезоне бразилец провел 55 матчей во всех турнирах и забил 23 гола, а также отдал 21 результативную передачу.

В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

