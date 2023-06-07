В "Реале" назвали лучшего игрока сезона
Новости футбола Сегодня, 09:00
Twitter: Real Madrid
На официальном сайте мадридского "Реала" сообщили, что нападающий Винисиус Жуниор стал лучшим игроком команды в прошлом сезоне.
"Я хочу продолжать улучшать свои навыки и развиваться, чтобы показывать лучшую версию себя", - прокомментировал свой успех бразильский футболист.
В минувшем сезоне бразилец провел 55 матчей во всех турнирах и забил 23 гола, а также отдал 21 результативную передачу.
В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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