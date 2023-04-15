В "Реале" назвали лучшего игрока марта

Лучшим игроком "Реала" в марте был признан Винисиус Жуниор.

В прошлом месяце он принял участие в пяти матчах, забил один гол и отметился голевой передачей.

Стоит отметить, что вингер “королевского” клуба уже второй месяц подряд признается лучшим игроком "Реала".

В этом сезоне 22-летний бразилец провел 45 матчей, в которых записал на свой счет 21 гол и отдал 16 результативных передач.



