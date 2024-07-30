В Реал Сосьедаде опасаются ухода звезды в составе сборной Испании на Евро 2024 из команды

После успешного выступления на чемпионате Европы представители Реал Сосьедада в сборной Испании заинтересовали собой топовые клубы. Но в Сан-Себастьяне своих лидеров отпускать просто так не намерены.

Этого опасается президент Реал Сосьедада Хокин Аперрибай, который в разговоре с Mundo Deportivo заявил, что хочет удержать в команде полузащитника Микеля Мерино:

«Мы не ведем никаких переговоров ни с одним клубом, чтобы заставить какого-либо игрока уйти. Я думаю, что Мерино был честен с Реал Сосьедадом в течение последнего года, и если он не продлил контракт, то только потому, что не хотел говорить болельщикам: «Я остаюсь» - и затем уйти. Я бы хотел, чтобы он не уходил. Если он скажет нам, что ему нравится любое из предложений, которые есть на столе, мы посмотрим. Сейчас мы не ведем переговоров ни с одним клубом. Мы знаем, что у Мерино есть предложения, и мы их знаем. Разговор с ним и теми, кто его окружает, был очень искренним, и, надеюсь, он примет решение остаться, он уже знает, что мы хотим, чтобы он остался».

Ранее сообщалось, что Мерино является трансферной целью лондонского Арсенала.