В раздевалке пахло алкоголем. Капелло рассказал о своем пребывании в Реале

Бывший тренер Реала Фабио Капелло рассказал о хаотичном состоянии раздевалки во время своего второго пребывания на Сантьяго Бернабеу, сообщает Sport.

Итальянец вторично возглавил Мадрид в 2006 году и вошел в раздевалку, полную великих имен, таких как Дэвид Бекхэм, Роберто Карлос, Рауль и Роналдо. Но Капелло утверждает, что игрокам не хватало дисциплины, и командой было сложно управлять.

"Однажды Ван Нистелрой пришел и сказал мне, что здесь в раздевалке пахнет алкоголем. Это была правда", - сказал Капелло.

Одним из главных виновников беспорядка в раздевалке менеджер назвал бразильского нападающего Роналдо. Кроме того, у него был лишний вес, он весил 94 килограмма. Он любил вечеринки и празднования и подстрекал к этому других. Капелло попросил Роналдо похудеть, так как футболист весил 82 килограмма. Однако бразилец набрал еще десять килограммов.

Отношения тренера с Роналдо настолько испортились, что Капелло посоветовал владельцу Милана Сильвио Берлускони не подписывать игрока. Однако он проигнорировал это и подписал бразильского нападающего. Тот продержался в итальянском клубе всего 18 месяцев.