В раздевалке “Челси” возникли проблемы

По информации от The Athletic, в раздевалке “Челси” создалась не самая благоприятная атмосфера. Анонимный сотрудник “синих” описал ситуацию в клубе как одну из самых неблагоприятных на протяжении всего периода.

Информатор сообщил, что некоторые игроки не уверены в своем будущем. Хотя большинство футболистов хочет остаться, они понимают, что могут быть проданы для финансовой отчетности.

“Челси” все еще может потерять прописку в Английской премьер-лиге. Разрыв от зоны вылета составляет 10 очков.