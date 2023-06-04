В ПСЖ выразили благодарность Месси
Новости футбола Сегодня, 03:05
Фото: твиттер ПСЖ
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил свою благодарность Лионелю Месси за его вклад в команду за два сезона.
"Было приятно наблюдать за семикратным обладателем "Золотого мяча" в нашей команде. Его вклад в "ПСЖ" и Лигу 1 невозможно переоценить. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере", - сказал Аль-Хелаифи.
Напомним, что аргентинский форвард играл за парижский клуб с 2021 года.
Он покинул команду по истечения срока трудового соглашения.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:59 ПСЖ потерпел поражение в прощальном матче Месси и Рамоса
Новости футбола Вчера, 14:37 Официально: Месси покинет ПСЖ
Новости футбола Вчера, 13:26 "Реал" объявил об уходе двух опытных игроков
Новости футбола Вчера, 12:36 "Манчестер Сити" стал победителем Кубка Англии
Новости футбола 02 июн 2023, 16:39 ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса
Новости футбола 31 мая 2023, 18:11 "Севилья" выиграла Лигу Европы
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:07 В ПСЖ могут передумать увольнять главного тренера Новости футбола Сегодня, 03:05 В ПСЖ выразили благодарность Месси Новости футбола Вчера, 16:59 ПСЖ потерпел поражение в прощальном матче Месси и Рамоса Новости футбола Вчера, 16:52 "Лацио" выиграл в гостях и занял второе место в Серии А Новости футбола Вчера, 15:59 Определился обладатель Кубка Германии Новости футбола Вчера, 15:55 "Милан" объявил об уходе Златана Ибрагимовича Новости футбола Вчера, 15:42 Криштиану Роналду оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2026 Новости футбола Вчера, 15:30 Месси прокомментировал свой уход из ПСЖ Новости футбола Вчера, 15:15 "Реал" объявил об уходе Эдена Азара Новости футбола Вчера, 14:55 "Барселона" в феерическом финале выиграла женскую Лигу чемпионов
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 4 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Верона 4 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта - Монца 4 июня 2023 года Футбол 05 июн 2023 Прогноз на матч Варбер - Хэкен 5 июня 2023 года Футбол 05 июн 2023 Прогноз на матч Мальме - Дегерсфорс 5 июня 2023 года Футбол 05 июн 2023 Прогноз на матч Сент-Патрикс - Дерри Сити 5 июня 2023 года Футбол 05 июн 2023 Прогноз на матч Гамбург - Штутгарт 5 июня 2023 года Футбол 05 июн 2023 Прогноз на матч Васко да Гама - Фламенго 6 июня 2023 года Футбол 06 июн 2023 Прогноз на матч Сувон Сити - Ульсан Хендай 6 июня 2023 года Футбол 06 июн 2023 Прогноз на матч Лозанна Уши - Сьон 6 июня 2023 года