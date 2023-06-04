В ПСЖ выразили благодарность Месси

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил свою благодарность Лионелю Месси за его вклад в команду за два сезона.

"Было приятно наблюдать за семикратным обладателем "Золотого мяча" в нашей команде. Его вклад в "ПСЖ" и Лигу 1 невозможно переоценить. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере", - сказал Аль-Хелаифи.

Напомним, что аргентинский форвард играл за парижский клуб с 2021 года.

Он покинул команду по истечения срока трудового соглашения.