В ПСЖ сделали важное заявление о будущем Мбаппе

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи рассказал о том, что клуб рассчитывает на то, что форвард команды Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон.

Таким образом, он развеял слухи о том, что французский футболист покинет команду в качестве свободного агента.

Аль-Хелаифи отметил, что Мбаппе является игроком "ПСЖ" и будет оставаться в команде на следующий сезон. Президент выразил свою радость по поводу наличия игрока такого уровня в клубе, отметив, что он любит ПСЖ.

“Мбаппе является фантастическим игроком, я считаю его лучшим игроком в мире", - сказал он.

Как известно, минувшим летом звездный форвард отказался продлевать контракт с парижанами до 2025 года.

После этого появились слухи о том, что Мбаппе станет игроком мадридского "Реала" следующим летом, так как получит статус свободного агента.

Текущее соглашение форварда с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провел пять матчей в чемпионате Франции и забил семь голов.