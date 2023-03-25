В ПСЖ рассказали о том, что ждет Месси и Рамоса

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию с продлением контрактов нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, а также защитника Серхио Рамоса.

Он подтвердил, что клуб работает над сохранением этих игроков и анализирует свою работу, чтобы избежать ошибок.

Помимо этого, ПСЖ сосредоточится на молодежи и талантах, чье будущее может определяться в клубе.

Контракты Месси и Рамоса истекают ближайшим летом.