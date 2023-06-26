В ПСЖ поставили точку в вопросе выбора нового тренера

Уже в эту среду может состояться смена тренера в ПСЖ.

Как пишет Le Parisien, после увольнения Кристофа Гальтье новым тренером команды будет назначен Луис Энрике.

Источник заверяет, что вопрос уже решен и со всеми сторонами переговоры уже завершены.

Ожидается, что Гальтье ПСЖ должен будет выплатить компенсацию в размере 6 млн евро.