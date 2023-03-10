В ПСЖ озвучили две главные трансферные цели на лето

ПСЖ намерен подписать форварда “Наполи” Виктора Осимхена.

По данным Get French Football News, форвард сборной Нигерии оказался в шорт-листе, который был оставлен под задачу усилить атаку.

Парижане уже встретились с агентом игрока в Неаполе.

Вторым кандидатом на усиление атаки оказался форвард “Бенфики” Гонсалу Рамуш.

В текущем сезоне Осимхен записал на свой счет 19 голов за 21 матч в Серии А. В то же время Рамуш забил 15 голов за 19 игр в чемпионате Португалии.