В "ПСЖ" ответили на слухи об увольнении Луиса Энрике

В "ПСЖ" не стали молчать и прокомментировали слухи о том, что испанский тренер Луис Энрике может уйти с поста главного тренера клуба уже через месяц после назначения.

Как написал журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», в клубе не подтверждают такую информацию.

"Эти слухи не только нелепы, но и абсолютно неуместны", - приводит журналист слова неназванного представителя чемпиона Франции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что испанский главный тренер может покинуть клуб из-за неопределенной ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.

Тренеру намекнули, что даже если лидер команды не будет продан в этом летнем трансферном окне, то Энрике может не рассчитывать на него в матчах следующего сезона. Такое решение приняли в руководстве клуба и оно останется неизменным.

Напомним, что испанец возглавил парижан в июле 2023 года.

Первенство Франции начнется 11 августа. “ПСЖ” свой первый матч сыграет 12 августа против "Лорьяна".