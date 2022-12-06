В "ПСЖ" определились с будущим Верратти

Итальянский полузащитник Марко Верратти согласовал новый контракт с “ПСЖ”.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Источник отмечает, что Верратти по-прежнему надеется победить с парижанами в Лиге чемпионов.

Напомним, что текущий контракт игрока сборной Италии истекает в июне 2024 года.

С 2012 года Верратти провел за парижан 256 матчей и стал автором пяти голов.