В ПСЖ недовольны поступком Неймара

В ПСЖ недовольны решением нападающего Неймара не посетить чемпионский матч команды в чемпионате Франции.

Об этом сообщает L'Equipe.

Как известно, парижане оформили чемпионство в матче со "Страсбургом" (1:1), а Неймар а это время посетил мероприятие Формулы-1 в Монако.

Такой жест от бразильца вызвал раздражение в клубе.

В этом сезоне бразилец провел 29 матчей, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.