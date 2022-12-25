В ПСЖ не знают даты возвращения Месси

В ПСЖ пока точно не знают, когда форвард команды Лионель Месси вернется к тренировкам.

По информации L’Équipe, на сегодняшний день дата возвращения 35-летнего нападающего не определена.

В клубе рассчитывают, что Месси вернется до конца года.

При этом тренерский штаб ПСЖ с пониманием относится к тому, что Месси должен отдохнуть после победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.