В ПСЖ назвали причину плохой формы Неймара
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Главный тренер “Пари Сен-Жермен” Кристоф Гальтье рассказал, что бразильский нападающий Неймар находится не в лучшей форме из-за проблем со здоровьем.
“Неймар получил повреждение голеностопа на чемпионате мира. Он пытается полностью восстановиться, но все еще чувствует боль. Он прилагает массу усилий, чтобы набрать форму. Но пока что ему не удалось полностью восстановить свою гибкость”, - приводит слова Гальтье Goal.com.
После ЧМ-2022 Неймар принял участие в четырех матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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