В ПСЖ назвали Мбаппе обманщиком

Руководство "ПСЖ" выразило недовольство поведением французского нападающего Килиана Мбаппе.

По информации французского издания L'Équipe, в клубе продолжают настаивать на том, что игрок нарушил обещание, которое он дал при продлении контракта в 2022 году.

Напомним, что в прошлом году Мбаппе заверил руководство своего клуба, что не будет покидать команду на правах свободного агента. Поверив в обещание футболиста, руководство ПСЖ согласилось на краткосрочное соглашение вместо трехлетнего контракта, на котором они настаивали.

Килиан Мбаппе перебрался в парижский клуб из "Монако" летом 2017 года. В прошлом сезоне нападающий оформил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах.

В составе парижан форвард пять раз становился чемпионом Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее сообщалось о том, что французский форвард близок к переходу в “Реал” за сумму в € 224 млн плюс € 56 млн. При этом переговоры между клубами далеки от завершения, ведь парижане все еще надются на то, что Мбаппе примет решение продлить контракт.