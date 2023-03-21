В ПСЖ назвали главного кандидата на смену Гальтье

По информации из источников, парижский ПСЖ заинтересован в назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды в следующем сезоне.

Советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш является сторонником этого решения.

Руководство клуба уверено, что Моуринью сможет привести команду к победе в Лиге чемпионов.

В настоящее время португальский тренер работает в “Роме”, его контракт действует до 2024 года.

Текущим главным тренером ПСЖ является Кристоф Гальтье.