В ПСЖ назвали главного кандидата на должность тренера

По информации журналистов Le Parisien, Луис Энрике летом займет пост наставника ПСЖ.

Испанский тренер также получал предложения от других клубов, таких как “Наполи”, но французский клуб твердо намерен пригласить этого специалиста.

Источник пишет, что также в клубе понимают, что Неймар и Лионель Месси, которые играли под руководством Луиса Энрике, клуб летом, скорее всего покинут.

Напомним, что в последнее время Луис Энрике работал в сборной Испании.