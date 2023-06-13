В ПСЖ начались разборки из-за ухода Мбаппе

Спортивный директор клуба ПСЖ Луис Кампос может покинуть свою должность.

Как пишет источник, решение об увольнении может быть принято лично президентом Нассером Аль-Хелаифи.

Связано оно с тем, что нападающий Килиан Мбаппе сообщил о своих намерениях не продлевать контракт с командой.

Источник отмечает, что Аль-Хелаифи в ярости и готов убрать Кампоса в ближайшее время.

В прошлом сезоне Мбаппе записал на свой счет 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за ПСЖ.