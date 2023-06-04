В ПСЖ могут передумать увольнять главного тренера
Новости футбола Сегодня, 03:07
Фото: твиттер ПСЖ
Спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш сообщил, что пока еще не определен будущий главный тренер команды.
Как известно, клуб отказывается от услуг нынешнего наставника Кристофа Гальтье.
По словам Кампуша, ПСЖ примет решение о будущем тренере и игроках после окончания сезона.
По итогам этого сезона ПСЖ стал чемпионом Франции.
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