В Португалии обеспокоены поведением Роналду в сборной

Португальский журналист Витор А. Гонсалвеш выразил беспокойство в связи с поведением капитана своей сборной Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

По словам представителя СМИ, команда должна суметь сохранить командный дух на фоне всех проблем, связанных с ее лидером.

"Пока все выглядит так, словно Роналду решил затмить собой сборную, а так не должно быть. Чтобы стать чемпионами мира, ни один игрок твоей команды не должен ее превосходить.

В нашей команде и так хватает хороших игроков. Пока мы справляемся с этим, но, боюсь, в перспективе это может подорвать командный дух", - сказал он.