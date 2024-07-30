В плавании обновили два олимпийских рекорда

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 прошли финальные заплывы на 800 метров у мужчин вольным стилем и 100 метров у женщин на спине.

У мужчин победителем стал представитель Ирландии Дэниел Виффен. Более того, он смог обновить Олимпийский рекорд. Виффен преодолел дистанцию за 7:38,19 мин, превзойдя рекорд украинца Михаила Романчука. Украинец на Играх в Токио 2020 показал время 7:41,28.

Что касается женского заплыва на 100 метров на спине, то золото Олимпиады выиграла Кейли Маккион из Австралии. Она установила рекорд соревнований, проплыв дистанцию за 57,33 секунды. В финальном заплыве австралийка опередила действующую рекордсменку мира американку Реган Смит (ее результат - 57,66).