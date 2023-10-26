В Ньюкасле нашли оправдание поражению в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау нашел причины, по которой его команда проиграла дортмундской «Боруссии» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Хау после игры сказал, что тактически «Боруссия» была более сильной командой, которая постоянно создавала проблемы в центре поля.

“Однако во втором тайме моя команда показала заметный прогресс, но не смогла сделать гол. Когда играешь против топовых команд, даже небольшие ошибки могут стоить очень дорого”, - отметил специалист.

Также тренер добавил, что ему понравилась игра команды во второй половине встречи.

“Мы стали более активны, создавали моменты, но не смогли забить гол. Теперь команде предстоит усиленно работать, чтобы выйти из группы. Соперники в Лиге чемпионов очень сильны, и ничего не дается легко. Команда должна отложить поражение в игре с «Боруссией» и быть полностью готовой к следующей неделе. Могу сказать, что мы не заслужили поражение в этом матче”, - сказал он.