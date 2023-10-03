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У Ньюкасла восемь игроков могут пропустить матч Лиги Чемпионов

Новости футбола Сегодня, 10:59
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
В Ньюкасла восемь игроков могут пропустить матч Лиги Чемпионов В Ньюкасла восемь игроков могут пропустить матч Лиги Чемпионов

"Ньюкасл Юнайтед" впервые за 20 лет примет на своем домашнем стадионе матч Лиги Чемпионов и сыграет против "ПСЖ". Однак в этом матче не смогут принять участие восемь игроков, сообщает Shieldsgazette.

В команде Эдди Хау есть игроки, которые получили травмы и дисквалификации перед матчем Лиги Чемпионов против "ПСЖ" и игрой в Премьер-лиге против "Вест Хэма".

Однако сразу восемь игроков могут пропустить матч против парижан - Жоэлинтон, Свен Ботман, Хавьер Манкильо, Эмиль Крафт, Джо Уиллок, Мэттью Ричи, Харви Барнс, Марк Гиллеспи.

Напомним, что в субботу, 30 сентября, "Ньюкасл" спокойно победил "Бернли" в Премьер-лиге. Голами отметились Мигель Альмирон и Александр Исак. В настоящее время "сороки" находятся на восьмой строчке в турнирной таблице и имеют 12 очков в активе.

В среду, 4 октября, команда Эдди Хау проведет матч второго тура Лиги Чемпионов против "ПСЖ". В первом туре "Ньюкасл" сыграл вничью 0:0 в гостях против "Милана".

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