В новом клубе Месси озвучили задачи на сезон

Новый наставник “Интер Майами” Херардо Мартино обозначил цели команды на текущий сезон.

По словам специалиста, одной из основных целей является выход в плей-офф.

"Это будет сложно, но мы должны бороться, пока у нас есть шансы. Также у нас есть Кубок, который начнется через несколько недель.

Мы планируем полностью сформировать команду к началу сезона 2024 года. Нам нужно набрать нужных игроков, которые будут защищать цвета "Интер Майами", - сказал он.

Напомним, что летом команду пополнили звездные экс-игроки “Барселоны” Лионель Месси и Серхио Бускетс.