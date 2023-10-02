В Неаполе произошло землетрясение накануне матча между Наполи и Реалом

2 октября Неаполь ощутил землетрясение, сообщает Diario Sport. Приборы оценили катаклизм в четыре балла по шкале Рихтера. Такое землетрясение считается легким. Напомним, что возле Неаполя расположен известный вулкан Везувий.

3 октября Неаполь примет матч второго тура Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом». Обе команды выиграли в первом туре. «Реал» на последней минуте забил решающий гол «Униону» (1:0), а «Наполи» также в концовке одержал победу над «Брагой» на выезде (2:1).