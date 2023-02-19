В Неаполе неизвестные украли картину левой ноги Марадоны

В Неаполе неизвестные украли картину левой ноги аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как пишет Calciomercato, картина была расположена возле мурала с изображением легенды мирового футбола.

Из себя она представляет трёхмерное сканирование стопы Марадоны, напечатанное на холсте.

Создали картину в 1990 году по случаю второго чемпионства “Наполи” в чемпионате Италии.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.