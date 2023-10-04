В Наполи сообщили хорошие новости о будущем Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, какое будущее ждет лидера команды Виктора Осимхена в неаполитанском клубе.

По словам Де Лаурентиса, в ближайшее время стороны продлят контракт и с этим не должно возникнуть проблем.

«Виктор - игрок, который является неотъемлемой частью команды, этого нет сомнений. Нет проблем с продлением контракта, все в «Наполи» счастливы. Проблемы приходят и уходят», - сообщил Де Лаурентис, слова которого приводит Джанлука Ди Марцио.

Ранее СМИ писали о конфликте, который возник между Осимхеном и «Наполи» из-за юмористического видеоролика, опубликованного в социальных сетях клубом.

После огласки агент футболиста говорил журналистам, что его клиент готов обратиться в суд из-за ролика, где речь шла об не забитом пенальти нигерийцем. Позже сам футболист написал в социальных сетях, что конфликт исчерпан и он остается частью команды.

В текущем сезоне Осимхен провел девять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять голов и одну результативную передачу.