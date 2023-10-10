В Наполи приняли важное решение по главному тренеру

Главный тренер "Наполи" Руди Гарсия может быть уволен в ближайшее время.

Согласно информации от Sky Sport Italia, 9 октября состоялось собрание, в котором приняли участие Гарсия, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис и другие руководители клуба.

На нем боссы команды обсуждали будущее 59-летнего тренера. Судя по всему, руководство “Наполи” пришло к выводу, что он не справляется со своими обязанностями и будет уволен.

Гарсия стал главным тренером "Наполи" в июне этого года. После восьми туров нового сезона команда занимает пятое место в таблице Серии А, набрав 14 очков.

8 октября, "Наполи" потерпел поражение от "Фиорентины" со счетом 1:3 на своем поле, что, видимо, стало ключевым фактором в решении уволить Гарсию.

Ранее сообщалось, что руководство неаполитанского уже начало присматривать кандидатов на должность наставника. В частности, были слухи о возможном приглашении итальянского тренера Антонио Конте, который остался без работы после увольнения из "Тоттенхэма".